В Орле осудили мужчину, выкинувшего котят с балкона

Дело рассматривалось в Советском районном суде.
Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животными. Отягчающими обстоятельствами стали хулиганские побуждения, а также наличие не одной, а нескольких жертв.
Как сообщили в прокуратуре Орловской области, преступление произошло в июле минувшего года. Орловец, находясь в нетрезвом состоянии, выбросил с пятого этажа двух котят (детёнышей домашней кошки).
Животные упали на асфальт во дворе. Один котёнок погиб, второй получил травмы разной степени тяжести.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде шести месяцев исправительных работ (с удержанием 5% от заработка в доход государства).
ИА «Орелград»