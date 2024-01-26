В Орле осудили мужчину, выкинувшего котят с балкона

Дело рассматривалось в Советском районном суде.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животными. Отягчающими обстоятельствами стали хулиганские побуждения, а также наличие не одной, а нескольких жертв.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, преступление произошло в июле минувшего года. Орловец, находясь в нетрезвом состоянии, выбросил с пятого этажа двух котят (детёнышей домашней кошки).

Животные упали на асфальт во дворе. Один котёнок погиб, второй получил травмы разной степени тяжести.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде шести месяцев исправительных работ (с удержанием 5% от заработка в доход государства).

ИА «Орелград»