«Молодежь Орловщины» получит 844 миллиона рублей

Финансирование госпрограммы выросло более чем в два раза.

Правительство Орловской области определило стратегические приоритеты государственной программы «Молодежь Орловщины». Первый этап ее реализации стартовал еще в 2013 году и завершился в 2023 году. В 2024 году стартовал второй этап, который продлится по 2029 год включительно. Общий объем финансирования составляет 844,898 миллиона рублей. Отметим, что решением правительства региона он был значительно увеличен – ранее на данную программу предполагалось потратить 320,727 миллиона рублей.

Документ предусматривает увеличение количества граждан в возрасте до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на самореализацию и поддержку молодежных инициатив, до 70 тысяч человек к 2029 году. Также запланировано увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью, до 14 процентов; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Последняя из этих задач будет решаться «путем вовлечения к 2029 году до 12 процентов граждан в систему патриотического воспитания».

По данным правительства Орловской области, по состоянию на 1 января 2023 года численность проживающей молодежи на территории региона составляла 170 899 человек. В программе под молодежью понимается социально-демографическая группа граждан в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Именно люди такого возраста рассматриваются областными властями в качестве одного из ключевых ресурсов: демографического, трудового и инновационного, опираясь на который разрабатываются стратегические программы развития страны и общества.

«Молодежную политику в Орловской области следует рассматривать как направление, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями, детскими и молодежными организациями, – говорится в паспорте программы. – На территории Орловской области созданы условия для развития и поддержки талантливой молодежи и ее творческих инициатив, организации и развития молодежного досуга; для развития молодежной культуры и творчества проводятся конкурсы и фестивали, мероприятия различной направленности, обучающие тренинги и семинары, разработана система мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию».

В регионе созданы и действуют Молодежное правительство Орловской области, Общественный молодежный парламент при Орловском областном Совете народных депутатов, Молодежная избирательная комиссия Орловской области. В целом в области зарегистрировано более 100 действующих молодежных и детских общественных объединений.

ИА «Орёлград»