В Орле очистят берега и восстановят леса

Экологическую ситуацию в городе улучшат за счет бюджетных средств.

Организация мероприятий по охране городских лесов, берегов и прибрежных акваторий водных объектов обойдется бюджету города Орла в 2,4 миллиона рублей. Такое финансирование заложено в новую муниципальную программу, которую своим постановлением утвердил мэр Юрий Парахин. С 2024 по 2026 годы планируется ежегодно выделять на указанные цели по 800 тысяч рублей. Предполагается, что за счет казенных средств за три года удастся очистить от отходов 11,4 километра берегов и прибрежных акваторий водных объектов областной столицы.

Кроме того, из муниципального бюджета будет выделено 300 тысяч рублей (по 100 тысяч рублей в год) на изготовление и установку информационных аншлагов, запрещающих засорение берегов и прибрежных акваторий водных объектов. Ответственным за эту деятельность назначено городское управление жилищно-коммунального хозяйства. Защита лесов от вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий обойдется местной казне еще в 1,8 миллиона рублей – по 600 тысяч рублей в год. Планируется, что этих денег хватит на очистку от мусора 135 га городских лесов.

Программой также предусмотрено воспроизводство городских лесов. Из ее паспорта следует, что в 2024-2026 годах должны быть восстановлены лесные насаждения взамен погибших на площади 11,1 га. В данном случае власти обещают выделять на указанные работы по полмиллиона рублей в год, то есть общий объем финансирования лесовосстановления за три года составит 1,5 миллиона казенных рублей. Впрочем, состав мероприятий объем финансирования может корректироваться по мере решения задач программы.

ИА «Орёлград»