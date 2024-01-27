В Верховье инвалида оставили без жизненно важного термометра

Нарушенные права совместно защитили прокуратура и суд.

Как сообщает пресс-служба Верховского районного суда Орловской области, рассмотрено очередное гражданское дело о социальной защите инвалида. Иск подал заместитель прокурора Залегощенского района Орловской области в интересах местной жительницы, инвалида 1-й группы, к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Истец просил суд о возложении на ответчика обязанности по обеспечению техническим средством реабилитации и взыскании компенсации морального вреда.

В обоснование исковых требований прокурор указал, что для женщины специалистами Бюро медико-социальной экспертизы была разработана индивидуальная программа реабилитации. В ней предусмотрена нуждаемость, в том числе, техническим средством реабилитации – медицинским термометром с речевым выходом. Женщина обращалась с заявлением в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования о предоставлении ей такой государственной услуги. Однако на момент прокурорской проверки и суда она указанное изделие так и не получила.

В ходе рассмотрения дела представитель ответчика просил в удовлетворении исковых требований отказать, однако суд их удовлетворил. Было установлено, что женщину поставили на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации. Однако она до сих пор не обеспечена медицинским термометром с речевым выходом. Из-за его отсутствия, как выяснил суд, женщина «не может преодолевать ограничения жизнедеятельности, направленные на создание для нее равных с другими гражданами возможностей».

Это отрицательно сказывается на ее здоровье и эмоциональном состоянии, влечет причинение нравственных и физических страданий. В результате суд отвел Отделению Фонда пенсионного и социального страхования два месяца с момента вступления решения в законную силу на то, чтобы обеспечить инвалида указанным термометром, а также обязал ответчика выплатить женщине компенсацию морального вреда. Однако пока решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орёлград»