Охрана Орловского облсуда обойдется в 2 миллиона рублей

Областной суд оплатит услуги ночной военизированной охраны.

Орловский областной суд проводит тендер на оказание услуг военизированной охраны. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 2,07 миллиона рублей. Контракт будет рассчитан на 10 месяцев, соответственно месячная цена охраны составляет около 200 тысяч рублей. Отметим, что Орловский областной суд – это объект, охраняемый согласно распоряжениям и постановлениям правительства РФ. В проекте контракта под военизированной охраной подразумевается предупреждение и пресечение любых противоправных действий на охраняемом объекте, направленных на нарушение установленного внутриобъектового режима и незаконное завладение имуществом и материальными ценностями.

«Исполнитель обязан обладать необходимыми полномочиями, (лицензиями, разрешениями) на оказание охранной деятельности, – отмечено в техническом задании к тендеру. – В соответствии с действующим законодательством брать под военизированную охрану объекты, подлежащий государственной охране. Услуги оказываются на одном посту в рабочие дни с 18:00 до 09:00, в нерабочие дни, выходные и праздничные дни – круглосуточно. Начало оказания услуг с: с 00 часов 00 минут 1 февраля 2024 года до 23 часов 59 минут 30 ноября 2024 года».

По условиям, исполнитель самостоятельно определяет состав поста охраны, график дежурства охранников и осуществляет охрану объекта в установленное время путем: контроля за охранной и пожарной сигнализациями; наблюдением за охраняемым объектом посредством системы видеонаблюдения; обходом охраняемой территории; вызова наряда полиции посредством тревожной сигнализации, в случаях возникновения нарушений и происшествий на охраняемом объекте, которые угрожают безопасности объекта или жизни работников охраны и не могут быть устранены или пресечены постом охраны.

Также охрана вызывает представителей оперативных служб в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщает председателю и администратору суда обо всех происшествиях, нарушениях и о неисправности оборудования в охранных системах объекта для принятия мер по их устранению. Охранники должны знать порядок пользования оборудованием и приборами систем, установленных на объекте, соблюдать правила внутреннего распорядка и техники.

«Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный заказчику кражей, повреждением или уничтожением его материальных ценностей на объекте в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением своих обязательств по контракту, – говорится также в конкурсной документации. – Исполнитель обеспечивает конфиденциальность сведений, касающихся технической оснащенности и укрепленности охраняемого объекта».

ИА «Орелград»