Мультижанровый фестиваль пройдет в Орловской области

Главной целью форума станет сохранение и развитие жанров народного творчества.

В городе Ливны 4 февраля стартует зональный этап II Областного мультижанрового фестиваля «Творчеством живи в России». Об этом сообщил организатор – Орловский областной центр народного творчества, который проводит мероприятие совместно с региональным департаментом культуры. Основные задачи: популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, обогащение репертуара произведениями отечественной классики, яркими образцами народного творчества, произведениями орловских авторов, раскрытие средствами любительского искусства духовного богатства, таланта и самобытности русского народа, а также выявление наиболее талантливых исполнителей.

«В фестивале в обязательном порядке принимают участие творческие коллективы, имеющие звание «Народный («Образцовый») любительский коллектив», – подчеркнули в Центре. – Зональный этап проводится с 4 февраля по 21 апреля 2024 года среди победителей районных и городских смотров».

На этом этапе предусмотрено участие творческих коллективов и отдельных исполнителей, из выступлений которых формируется концертная программа продолжительностью до 40 минут, с максимальной полнотой и во всем жанровом многообразии. Концертные программы продолжительностью более 40 минут жюри оценивать не будет. Третий этап намечен на май 2024 года – это будет Гала-концерт с награждением участников фестиваля, который пройдет в Орле.

«К участию в фестивале приглашаются любительские творческие коллективы и отдельные исполнители Орловской области, – следует из положения о мероприятии. – Жанровая направленность фестиваля разнообразна. В нем могут принять участие академические и народные хоры, вокальные ансамбли и ансамбли русской песни, этнографические и фольклорные группы, певцы-любители, коллективы классического, народного, бального, эстрадного танцев, исполнители сольного танца, оркестры и ансамбли русских народных инструментов, духовые оркестры и ансамбли, исполнители на различных музыкальных инструментах, вокально-инструментальные и эстрадные ансамбли, чтецы (выступления не более 3-х минут), исполнители в оригинальном и цирковом жанрах».

Отметим, что возраст участников не ограничен, но установлены определенные требования к программе. Тема концерта должна быть посвящена Орловскому краю и малой родине. Композиция – свободная. В репертуар могут быть включены музыкальные и поэтические произведения русской классики, сочинения современных отечественных композиторов, обработки русских народных песен, в том числе Орловской области, музыкальные и поэтические сочинения авторов Орловщины, хореографические номера классической, эстрадно-спортивной, современной и народной направленности.

«Приветствуются номера на основе орловского фольклора, – подчеркивают организаторы. – На втором, зональном этапе необходимо представить членам жюри программу концерта от района (города) в 8 экземплярах. Жюри имеет право отдельные места не присуждать или разделить их между участниками. Решение жюри фестиваля окончательно и пересмотру не подлежит». Оценивать выступления жюри будет по ряду установленных положением критериев. Победители награждаются дипломами лауреатов и призами.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»