В Орле насчитали почти 50 малолетних преступников

На учете в полиции за совершение опасных деяний состоит полторы сотни подростков.

УМВД России по городу Орлу подготовило информационно-аналитическую записку о деятельности подразделений полиции и структурных подразделений за 2023 год. Характеризуя состояние оперативной обстановки на территории областной столицы, ведомство отмечает: несмотря на определенные изменения в динамике преступности, ситуация в целом оставалась стабильной, а принимаемые руководством управления, начальниками структурных подразделений меры позволили сохранить контроль за состоянием правопорядка на обслуживаемой территории.

В частности, сообщается о том, что в прошлом году во взаимодействии с так называемыми субъектами профилактики проводилась предупредительно-профилактическая работа среди несовершеннолетних. На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних за совершение административных правонарушений и общественно-опасных деяний на начало 2024 года состояло 147 подростков. В целом за 2023 год 47 подростками было совершено 41 преступление.

«Наибольшее количество преступлений связано с хищением чужого имущества: кражи – 19, грабежи – 3, разбои – 3, преступления по линии незаконного оборота наркотических средств – 4 и другие, – перечисляется в отчете городского УМВД. – Безусловно, одной из основных причин криминализации подростковой среды является ослабление контроля за ними со стороны родителей, которые сами зачастую являются негативным примером равнодушного, антиобщественного поведения, не принимают должных мер к воспитанию и содержанию детей».

Добавим, что сотрудники полиции в Орле проводят профилактическую работу со 172 неблагополучными семьями, не исполняющими обязанности по содержанию и воспитанию детей. К слову, в прошлом году за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлечен 661 родитель, проживающий в областной столице.

«Приведенная статистика свидетельствует о необходимости продолжения целенаправленного активного воздействия со стороны всех субъектов профилактики, в том числе общественности на вопросы досуговой занятости подростков, обеспечения надлежащего контроля за неблагополучными семьями в целях защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, недопущения их вовлечения в совершение противоправных действий, снижения агрессивности в их поведении», – резюмируют в полиции.

ИА «Орёлград»