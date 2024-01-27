Орловцы могут получить увеличенные налоговые вычеты

Орловские налоговики рассказали о новшествах, вступивших в силу с начала года.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, в регионе возобновилась практика проведения вебинаров. На последнем таком мероприятии налоговики рассказали о новшествах в налогообложении, которые начали действовать в текущем году. Например, заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №2 Сергей Богатыренко рассказал об основных изменениях при декларировании доходов. Напомним, что очередная декларационная кампания уже стартовала. По словам Богатыренко, с 2024 года совокупный размер социальных налоговых вычетов увеличился с 120 до 150 тысяч рублей. То есть в текущем году можно вернуть до 19,5 тысяч рублей налога.

«Кроме того, с начала года вырос размер вычета на обучение детей и подопечных с 50 до 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя), то есть вернуть можно до 14,3 тысяч рублей», – отметили в Управлении ФНС. По расходам, понесенным с 1 января 2024 года, граждане смогут получать социальные вычеты за лечение, физкультурные услуги, обучение, страхование жизни и другие выплаты в упрощенном порядке.

Кроме того, как подчеркнул Сергей Богатыренко, с 2025 года для получения вычета можно будет не представлять в налоговые органы документы о расходах на обучение и медицинские услуги. Такое возможно в случае, если такие документы подаст сама организация или индивидуальный предприниматель, который оказывал указанные выше услуги. В УФНС также напомнили о том, что уже в ближайшее время налоговые органы приступят к подготовке массового исчисления имущественных налогов физических лиц за 2023 год.

«В связи с этим налогоплательщики, имеющие право на льготы, могут направить в налоговый орган заявление об их предоставлении, чтобы расчет суммы налога был произведен корректно, – говорят в ведомстве. – В основном льготы налогоплательщикам представляются в автоматическом режиме на основе сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия. Однако некоторым категориям граждан все же необходимо представлять заявление. Это одиноко проживающие пенсионеры, военнослужащие, пенсионеры ФСО, МВД, Росгвардии РФ и так далее».

ИА «Орелград»