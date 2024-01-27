В Орле за год 12 человек погибли в ДТП

В среднем ежемесячно на дорогах областного центра погибает по одному человеку.

В 2023 году среди приоритетных задач в Орле был реализован комплекс мер, направленных на снижение аварийности на автодорогах областного центра, обеспечение надлежащего надзора за соблюдением безопасности при выполнении пассажирских перевозок, осуществлением ремонта и содержанием улично-дорожной сети. Об этом говорится в годовом отчете УМВД России по городу Орлу о деятельности полиции и структурных подразделений.

Согласно приведенной статистике, в минувшем году на дорогах областного центра было зарегистрировано 250 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих инцидентов, увы, погибли 12 человек, еще 284 человека пострадали, получив ранения различной степени тяжести. Отметим, что в 46 дорожно-транспортных происшествиях в Орле пострадали дети – погибших, к счастью, не было, но 47 детей получили ранения и травмы.

В целом же в минувшем году сотрудниками городского Отдела ГИБДД совместно с сотрудниками ДПС УГИБДД на территории областного центра было пресечено 48 968 нарушений Правил дорожного движения. За отчетный период времени было составлено 486 административных протоколов за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 454 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. К уголовной ответственности за неоднократное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения было привлечено 115 граждан. Их действия были квалифицированы по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

ИА «Орелград»