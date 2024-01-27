Под Орлом ширина дороги оказалась меньше сметной

КСП представила в облсовете отчет о проверке средств Дорожного фонда.

Заместитель председателя региональной КСП Михаил Верижников выступил на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Он огласил результаты проверки использования средств Дорожного фонда Орловской области, выделенных Новосильскому району за 2022 год. Как уточнили в КСП, Михаил Верижников довел до сведения участников заседания основные установленные проверкой нарушения, в том числе нарушения порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, а также факты оплаты невыполненных работ по устройству асфальтового покрытия.

Например, были выявлены нарушения Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Выразились они в том, что администрация Новосильского района, по мнению проверяющих, не осуществила государственную регистрацию права собственности на 164 автомобильные дороги общего пользования местного значения. Кроме того, в нарушение приказа Минэкономразвития России в реестре муниципального имущества казны Новосильского района нет сведений о 152 автомобильных дорогах.

Любопытными оказались и результаты визуального осмотра ремонта автомобильной дороги «Б. Пруды-Хворостянка – Дворики» – д. Маслово и участка автомобильной дороги в самой деревне Маслово. В данном случае аудиторы говорят о несоответствии параметров, предусмотренных проектно-сметной документацией, и фактической ширины проезжей части (участок дороги № 1 протяженностью 983 м). В частности, они указывают на уменьшение площади дорожного покрытия в сравнении с утвержденной схемой ремонта автомобильной дороги.

«В соответствии с актом выполненных работ оплачены невыполненные работы по устройству асфальтового покрытия толщиной 6 см площадью 86,73 квадратных метра на общую сумму 55,8 тысячи рублей, – следует из отчета КСП. – По фактам выявленных нарушений в адрес главы Новосильского района Орловской области внесено представление».

ИА «Орелград»