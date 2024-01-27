Под Орлом гаишники побеседовали с дорожниками

Полицейские разъяснили требования к уровню содержания автомобильных дорог.

В Кромском районе сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с представителями организаций, занимающихся зимним содержанием дорог и улиц. Об этом сообщается на сайте регионального Управления ГИБДД, Сотрудники полиции провели так называемые профилактические визиты и разъяснили требования к уровню содержания автомобильных дорог общего пользования. Поясним, что такие требования установлены ГОСТ Р 50597-2017, а также приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

«Также сотрудником Госавтоинспекции были проведены беседы с работниками данных организаций о соблюдении безопасности дорожного движения при выполнении мероприятий по зимнему содержанию дорог и улиц и более правильному и внимательному соблюдению норм и стандартов при выполнении работ для достижения результатов по снижению как количества дорожно-транспортных происшествий, так и тяжести их последствий», – добавили в региональном Управлении ГИБДД.

К слову, в 2023 году, по данным Управления МВД Росси по Орловской области, недостатки в содержании улично-дорожной сети способствовали совершению на территории региона 213жно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек погибли и 283 получили ранения различной степени тяжести. В рамках осуществления федерального государственного надзора сотрудниками полиции в целом по региону было проведено 134 профилактических визита. Также было объявлено 745 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а в органы прокуратуры было направлено 54 заявления об инициировании проведения внеплановых проверок в отношении собственников дорог.

ИА «Орелград»