Под Орлом в аварии погиб мужчина

«Пассат» вылетел на встречку в районе Образцово.

Сообщение об аварии поступило на номер “112” 27 января примерно в 00:00. Автомобили столкнулись на седьмом километре трассы «Орел-Брянск», сообщает региональное ГУ МЧС.

Прибывшие на место автоинспекторы установили, что 40-летний водитель на «Фольксваген Пассат» двигался со стороны Орла. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Каравелла». 46-летний мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, отпущен после оказания медицинской помощи. Водитель «Пассата» госпитализирован, его 33-летний пассажир скончался на месте ДТП до приезда скорой.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства произошедшего, уточнили в УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”