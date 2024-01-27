Под Орлом в аварии погиб мужчина

27.1.2024 | 9:53 Новости, Происшествия

«Пассат» вылетел на встречку в районе Образцово.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сообщение об аварии поступило на номер “112” 27 января примерно в 00:00. Автомобили столкнулись на седьмом километре трассы «Орел-Брянск», сообщает региональное ГУ МЧС.

Прибывшие на место автоинспекторы установили, что 40-летний водитель на «Фольксваген Пассат» двигался со стороны Орла. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Каравелла». 46-летний мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, отпущен после оказания медицинской помощи. Водитель «Пассата» госпитализирован, его 33-летний пассажир скончался на месте ДТП до приезда скорой.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства произошедшего, уточнили в УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”


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