У орловца отняли автомобиль и оштрафовали на 200 тысяч

В неприятную ситуацию по собственной вине угодил житель поселка Колпна.

Колпнянский районный суд Орловской области рассмотрел очередное уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Напомним, что санкции данной статьи предусматривают наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В данном случае перед судом предстал местный житель, который ранее уже попадался полиции пьяным за рулем. Однако в первый раз он предстал перед мировым судом и был привлечен к административной ответственности. Повторное нарушение грозило обернуться уже уголовным преследованием, что и произошло.

Как сообщила пресс-служба Колпнянского районного суда, по решению мирового судьи данный гражданин ранее был оштрафован и лишен водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Двигаясь по поселку, он был остановлен для проверки сотрудниками ОГИБДД. Поскольку у водителя имелись явные внешние признаки опьянения, его отстранили от управления транспортным средством. Затем он прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, написал объяснение и дал показания.

«При рассмотрении уголовного дела подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном, – сообщили в пресс-службе суда. – Дело слушалось в особом порядке судебного разбирательства. При назначении наказания подсудимому суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств».

В результате по приговору гражданину было назначено наказание в виде 200 000 рублей штрафа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, использованный при совершении преступления автомобиль суд постановил конфисковать и обратить в собственность государства. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орёлград»