Ветеринарную службу Орловской области модернизируют

Областные власти вложат в её развитие более 1,5 миллиарда рублей.

В Орловской области правительство увеличило с 1,26 до 1,55 миллиарда рублей финансирование программы развития государственной ветеринарной службы и продлило срок ее реализации с 2025 до 2029 года. Авторы программы напоминают о том, что главным направлением национальной безопасности страны является продвижение продукции регионального агропромышленного комплекса на конкурентные общероссийские и мировые рынки. А важнейшим фактором, обеспечивающим динамичное развитие отрасли, является эпизоотическое благополучие территории.

«В настоящее время происходит интенсивный рост поголовья животных и птиц на территории Орловской области, – говорится в паспорте программы. – Эпизоотическое благополучие во многом определяет социально-экономическую ситуацию в регионах Российской Федерации, в том числе в Орловской области, способствует рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей».

В Орловской области государственные полномочия в указанной сфере осуществляют областное управление ветеринарии, Центр ветеринарии с эпизоотическим отрядом, три городские станции по борьбе с болезнями животных, 13 районных станций по борьбе с болезнями животных; шесть межрайонных ветеринарных лабораторий, а также бюджетное учреждение «Центр утилизации отходов». В сфере деятельности государственной ветеринарной службы находятся 130 животноводческих предприятий, пять птицеводческих предприятий, 13 рыбоводческих предприятий и объектов рыбоводства, 89 крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся животноводством, 999 пчелиных пасек, 33 охотничьих хозяйства т др.

Успех работы службы во многом зависит от материально-технического обеспечения. Так, авторы программы указывают на необходимость приобретения современного транспорта и оборудования, совершенствования методов диагностики, внедрения новейших приборов. Производственные помещения, в которых сейчас размещены орловские ветеринарные станции, лаборатории, подсобные помещения (виварии, гаражи) были построены в основном в 60-70-е годы прошлого столетия. Многие из них требуют проведения капитального и текущего ремонта. В целом по отрасли износ помещений производственного назначения составляет до 80 процентов.

«Оснащение учреждений ветеринарии специальным автотранспортом, дезинфекционными установками, оборудованием в объемах, определенных ветеринарным законодательством, остается проблемой в связи с их моральным и физическим износом, – следует из документа. – Особое внимание необходимо уделить проблеме оснащенности ветеринарных лабораторий, основными направлениями деятельности которых являются своевременная и точная постановка диагноза, контроль за качеством кормов и воды, используемых животными, а также проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животноводства».

Авторы напоминают и о том, что в ветеринарных лабораториях ведется работа с материалом, представляющим потенциальную биологическую опасность. Для организации функционирования выстроенной системы ветеринарного дела в Орловской области требуется создание кадрового потенциала ветеринарных специалистов и обеспечение их профессионального мастерства.

ИА «Орёлград»