Орловец предстал перед судом за подаренное ему оружие

Мужчина был признан виновным в незаконном приобретении винтовки и боеприпасов.

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, которого органы следствия обвинили в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. В пресс-службе суда пояснили, что в 2022 году знакомый подарил ему однозарядную винтовку, изготовленную промышленным способом. Позже экспертиза отнесла ее к спортивно-охотничьему нарезному огнестрельному оружию.

Также мужчина получил в дар два десятка винтовочных спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения, также заводского производства. Какое-то время будущий фигурант уголовного дела хранил их у себя дома, спрятав в шкафу. Впрочем, суд установил, что в августе 2022 года указанный гражданин ездил в деревню Костино, где опробовал свои подарки. В частности, было установлено, что он «произвел из приобретенной винтовки не менее четырех выстрелов имеющимися у него при себе патронами кольцевого воспламенения».

После этого у себя дома гражданин хранил уже 16 патронов, а также одну гильзу и винтовку. В мае 2023 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия дом гражданина посетила полиция, которая нашла и изъяла у него и винтовку, и патроны. В пресс-службе суда уточнили, что государственный обвинитель просил о назначении подсудимому наказания в виде ограничения свободы со штрафом. Кстати, в судебном заседании вину подсудимый признал, в содеянном раскаялся. В отношении него вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде ограничения свободы.

«При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Малоархангельского районного суда.

ИА «Орелград»