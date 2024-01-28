Антинаркотической работой охватят 6000 орловцев

Озвучены планы профилактической работы на пять лет вперед.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области продлило до 2029 года действие государственной программы «Молодежь Орловщины». Одна из ее ключевых целей: увеличение количества граждан в возрасте до 35 лет, участвующих в мероприятиях профилактической направленности, до 6000 человек к 2029 году. Для ее достижения планируется решение нескольких задач, в том числе реализация целого комплекса мероприятий антинаркотической направленности. Результатом должно стать сокращение масштабов распространения наркомании и связанной с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления.

Так, в рамках программы планируется внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией. Предусматривается приобретение экспресс-тестов для выявления немедицинского потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи – не менее 2900 ежегодно. Планируется проведение социологических исследований по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками, оно будет проводиться ежегодно.

Кроме того, не менее четырех человек в год будут получать от областных властей специальные сертификаты на комплексную реабилитацию и ресоциализацию. Речь идет о тех орловцах, кто потребляет наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача. Программой предусмотрена и организация целенаправленной информационно-просветительской работы по антинаркотической пропаганде. В данном случае спектр мер будет широк, он включает в себя проведение областных акций, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, слетов, культурно-массовых и мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании.

К слову, в паспорт программы авторы включили и мероприятия по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, оперативно-розыскных мероприятий по выявлению каналов контрабандных поставок наркотиков в регион, осуществление проверок мест массового досуга молодежи в целях выявления фактов употребления и сбыта наркотиков. Ежегодно должно проводиться не менее двух таких операций.

ИА «Орелград»