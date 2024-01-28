Бывшие заключенные получат соцпомощь в Орловской области

Издан новый порядок признания граждан нуждающимися в соцобслуживании.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости издал приказ «О Порядке признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании на территории Орловской области». Предыдущий подобный документ признан утратившим силу. Как следует из обзора, подготовленного специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, новым документом урегулирована процедура признания граждан нуждающимися в соцобслуживании, в том числе в рамках системы долговременного ухода.

Также регламентируется порядок определения индивидуальной потребности граждан в социальных услугах. Это необходимо для дальнейшего выбора форм соцобслуживания, видов, объемов, периодичности, условий и сроков предоставления социальных услуг. Такая потребность определяется на основании «оценки условий жизнедеятельности гражданина, а также обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности».

Из приказа департамента следует, что право на получение социального обслуживания имеют граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, а также беженцы. Так, право на соцобслуживание в стационарной форме имеют: мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Таким правом также обладают: дети и женщины (в том числе детьми), попавшие в трудную жизненную ситуацию, включая ситуацию, связанную с физическим или психическим насилием, экстремальными психологическими и социально-бытовыми условиями; граждане старшего возраста и инвалиды I и II групп старше 18 лет, имеющие психические расстройства, нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи. Кроме того, аналогичное право закон делегирует гражданам старше 18 лет, в том числе освободившимся из мест лишения свободы, у которых отсутствуют определенное место жительства или средства к существованию, либо не имеющие документов, удостоверяющих личность. К этой же категории нуждающихся отнесены люди, по разным причинам утратившие свое жилье площадь и оказавшиеся в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью. Приказ также регламентирует условия социального обслуживания в полустационарной форме и на дому.

«Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания гражданину является заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социальных услуг, либо обращение в его интересах государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, либо переданное заявление или обращение в интересах гражданина в рамках межведомственного взаимодействия, – следует из аналитического обзора. – Для принятия решения о признании гражданина нуждающимся в соцобслуживании уполномоченными организациями создается постоянно действующая рабочая группа. Решение принимается коллегиально большинством голосов присутствующих на заседании на основании оценки условий жизнедеятельности гражданина, а также обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности».

ИА «Орелград»