Под Орлом суд заступился за граждан и экологию

Дело о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения изучили в Верховье.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека к администрации поселка Верховье о признании незаконным бездействия и понуждении к совершению действий по устранению нарушений санитарного законодательства. Подробности сообщила пресс-служба суда.

Подаче иска предшествовала проверка, проведенная специалистами Роспотребназора по обращению местного жителя. Последний пожаловался на мусор, который не убирается с улиц поселка. Специалисты обследовали места накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенные в Верховье. В ходе визуального осмотра было зафиксировано «захламление территории, прилегающей к месту накопления отходов порубочными остатками деревьев, кустарников, бытовым и строительным мусором».

Бункер для сбора крупногабаритных отходов, как указали проверяющие, отсутствует, а свалка размещена непосредственно на почве. Иными словами, при разложении органических отходов в грунт проникают вредные вещества, которые пагубно отражаются на экологии, следовательно, несут угрозу и здоровью местных жителей. «Продукты разложения являются вредными для окружающей среды и человека веществами. Складирование отходов на данных земельных участках не только не отвечает санитарным нормам и требованиям, но и представляет собой опасность для здоровья населения и окружающей среды», – следовало из иска.

Представители Роспотребнадзора просили суд обязать ответчика в течение 1 месяца со дня вступления решения в законную силу организовать очистку территории, прилегающую к обследованному месту накопления отходов от бытовых и промышленных отходов. Также они просили обязать администрацию поселка в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу оборудовать площадку накопления и складирование крупногабаритных отходов.

«Суд учел, что ответчик не принимает должных мер по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования, – сообщает пресс-служба суда. – Это оказывает негативное воздействие на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, окружающую природную среду, способствует захламлению территорий населенного пункта, а также территорий, на которых они расположены».

В результате исковые требования были удовлетворены. Суд признал незаконным бездействие администрации Верховья, обязал ее в течение месяца убрать весь мусор на обследованной территории, а затем в течение полугода оборудовать там специализированную площадку для сбора мусора, в том числе крупногабаритных отходов, в соответствии с правилами благоустройства. Решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»