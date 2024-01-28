Безработного задержали на привокзальной площади Орла

Причиной задержания стало подозрение в незаконном хранении наркотиков.

Сотрудники транспортной полиции задержали на привокзальной площади Орла подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Операцию по задержанию провели сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков Линейного отдела МВД России на станции Орел. Сообщается, что ранее в полицию поступила оперативная информация о гражданине, у которого при себе могут иметься запрещенные вещества.

В ходе отработки оперативной информации сотрудники ОКОН на Привокзальной площади задержали, а затем доставили в дежурную часть ЛО МВД России на станции Орел безработного местного жителя 1991 года рождения. Там его проверили на причастность к незаконному обороту наркотических средств. Так, во время личного досмотра у молодого человека был обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета.

«Проведенная сотрудниками Экспертно-криминалистического центра УТ МВД России по ЦФО экспертиза показала наличие наркотического вещества «N-метилэфедрона», общий вес которого составил 0,45 грамма, – следует из официальной информации правоохранительного ведомства. – В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. В настоящий момент расследование продолжается, на время его проведения подозреваемому избрана мера пресечения – обязательство о явке».

ИА «Орелград»