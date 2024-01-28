В Ливнах рассказали, как решили проблему второй смены

Информацию о реализации нацпроекта «Образования» обсудили в мэрии.

Как сообщили в администрации города Ливны, доклад о реализации и основных результатах регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» был заслушан на оперативном совещании у главы города. С ним выступила заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» Ирина Евсеева. Попутно она провела виртуальную экскурсию по дополнительному корпусу школы, который был введен в эксплуатацию в 2023 году.

«Строительство корпуса на 220 мест позволило решить проблему двухсменного режима обучения, выстроить удобное расписание внеурочной деятельности и элективных курсов в учреждении, – следовало из доклада. – Дополнительный корпус оборудован двумя большими гардеробами со стеллажами для обуви. Имеются большой спортивный и хореографический залы с отдельными комфортными раздевалками для мальчиков и девочек, санитарными комнатами и душевыми кабинами. На первом этаже расположены современные медицинский блок и столовая на 220 посадочных мест».

По словам Ирины Евсеевой, новый школьный корпус также включает в себя современные учебные кабинеты, оснащенные необходимой мебелью и техникой. Особое внимание она обратила на актовый зал, рассчитанный на 288 посадочных мест, который, по ее словам, впечатляет многих. Кроме того, вместе с новым корпусом школа получила отличную библиотеку и медиатеку, которые позволили школе «активно интегрироваться в современное цифровое пространство, совершенствовать проектное обучение, применять в большей мере современные образовательные технологии».

«В целях функционального оснащения нового корпуса за счет дополнительно выделенных средств приобретены учебные пособия по предметах, модульные диваны, арочный металлодетектор, электронная проходная через турникет, звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических систем для актового зала, звуковое расписание уроков, жалюзи», – добавили в администрации райцентра.

ИА «Орелград»