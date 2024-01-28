Во мценский архив поступило почти 2500 запросов

Городские власти оценили работу муниципального архива.

Администрация города Мценска представила отчет о работе по формированию и содержанию муниципального архива. Соответствующий отдел входит в единую систему архивных учреждений области. В его функции входит такой важный вид оказания услуг, как «исполнение социально-правовых запросов граждан с целью установления их правового статуса в вопросах социального и пенсионного обеспечения», иными словами, архив выдает справки для подтверждения трудового стажа, размера заработной платы, учебы, факта проживания, социальных льгот и других прав.

По документам архива в течение 2023 года было исполнено 2462 запроса социально-правового характера, в том числе четыре запроса от граждан СНГ и один запрос из Германии. Как следует из отчета, 2096 запросов были обработаны с положительным результатом, что составляет 85,1 процента от общего количества поступивших запросов. Также было подготовлено 6242 копии документов. Запросы поступали как от граждан, так и от предприятий и организаций всех форм собственности.

«Ежедневно проводится консультирование посетителей по вопросам состава и содержания документов архива: о наличии документов для получения справок о трудовом стаже, образовании, заработной плате, подтверждении факта проживания и т.п., всего за отчетный год проведено 2246 консультаций, – говорится в отчете. – Также архивный отдел обеспечивает сохранность архивных документов и предотвращает их утрату, проводит работу по приему документов организаций-источников комплектования и ликвидированных организаций».

В 2023 году, к примеру, было принято 1844 единицы хранения от ликвидированных организаций. В целом по состоянию на 1 января 2024 года в архивном отделе находятся на хранении 484 фонда, 576 описей на бумажной основе и 133 074 дела на бумажной основе.

ИА «Орелград»