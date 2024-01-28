Орловская полиция завела 206 уголовных дел на пьяных водителей

Еще более полутора тысяч водителей были лишены прав из-за пьяного вождения.

В Орловской области в 2023 году по вине нетрезвых водителей, в том числе отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, произошло 68 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли и 90 получили ранения различной степени тяжести. Такие статистические данные содержатся в аналитической справке регионального Управления МВД о результатах деятельности за минувший год.

Сообщается также, что сотрудниками ДПС в прошлом году в целом было пресечено 1944 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения за год было возбуждено 206 уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Напомним, что с прошлого года за повторную пьяную езду суды начали конфисковывать автомобили и фигурантов таких уголовных дел.

Транспорт обращается в пользу государства, но статистика пьяного вождения по-прежнему остается тревожной, хотя она немного и улучшилась. Для сравнения, в 2022 году на территории Орловской области по вине нетрезвых водителей произошло 74 ДТП, в результате которых 19 человек погибли и 90 получили ранения. Сотрудниками ДПС тогда было пресечено 2213 фактов нетрезвого вождения, а за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения было возбуждено 227 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.

Что касается показателей 2023 года, то УМВД также сообщает, что в отношении водителей, грубо нарушивших Правила дорожного движения, в суды был направлен 5421 материал. По результатам их рассмотрения приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 1534 граждан, а 300 водителей были подвергнуты административному аресту.

ИА «Орелград»