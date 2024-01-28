Под Орлом мошенник обдурил собственную тещу

Потерпевшая простила его уже в зале суда.

Дмитровский районный суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя в связи с его примирением с потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба суда. На скамье подсудимых оказался местный житель, который обманул собственную родственницу, а именно тещу. Как следует из материалов дела, подсудимый использовал для совершения преступлений собственный компьютер. С его помощью он вошел в личный кабинет, созданный им на имя потерпевшей, и от ее же имени подал заявку на выдачу займа.

«Впоследствии банк, рассмотрев заявку подсудимого от имени потерпевшей, заключил договор потребительского займа, перечислив денежные средства подсудимому, который распорядился ими по своему усмотрению, – сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда. – В результате преступных действий потерпевшей причинен значительный материальный ущерб. Мошенничество все же раскрыли, и дмитровчанин оказался на скамье подсудимых, им оказался родственник потерпевшей».

Органы предварительного расследования квалифицировали действия мужчины по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Ему грозило реальное лишение свободы. Однако подсудимому повезло, поскольку родственница его все-таки простила. Уже в судебном заседании она подала заявление о прекращении уголовного дела.

«В суде потерпевшая пояснила, что подсудимый является супругом ее дочери, она примирилась с подсудимым и не имеет к нему претензий, – следует из официальной информации. – Ущерб подсудимый ей возместил. Суд удовлетворил заявлений потерпевшей, и производство по делу прекращено. Постановление не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»