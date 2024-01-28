Замглавы КСП рассказал о проверке усадьбы Шеншиных

Михаил Верижников выступил с докладом в областном парламенте.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Михаил Верижников принял участие в заседании комитета по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству Орловского областного Совета народных депутатов. Как сообщили в КСП, он доложил о результатах проверки эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство усадьбы Шеншиных и прилегающей территории. Усадьба находится на территории Подмокринского сельского поселения Мценского района.

Средства на ее ремонт были выделены в рамках реализации госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области». Михаил Верижников рассказал депутатам облсовета об основных выявленных нарушениях и недостатках, а также принятых объектом контроля мерах по их устранению. Из доклада следует, что всего из бюджета было выделено в 2022 году 66,84 миллиона рублей, из них 64,3 миллиона рублей – это средства федерального бюджета. Оставшуюся сумму добавили из бюджетов Мценского района и Подмокринского сельского поселения.

Аудиторы выяснили, что заказчиком были неправомерно изменены существенные условия контракта. Кроме того, заказчик не направил в установленный срок в Единую информационную систему обращение о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки ООО «Дорстройкомплект». Эта компания была признана победителем закупки, но уклонилась от заключения контракта. Также проверяющие установили, что в нарушение ГОСТа часть деревянных элементов обшивки конструкций малых архитектурных форм изготовлена из термодревесины.

А материалы, использованные для покрытия сцены, сиденья у сцены и спуска к воде, «имеют значительные дефекты и пороки древесины, что нарушает однородность ее строения и приводит к снижению прочности». Кроме того, документация на разработку архитектурных, планировочных, ландшафтных, дизайнерских и инженерно-технических решений по благоустройству усадьбы Шеншиных и прилегающей парковой зоны, по мнению аудиторов, не содержит сведений о деталях и узлах, необходимых и достаточных для производства строительно-монтажных работ.

В нарушение контракта подрядчиком не были предоставлены документы, подтверждающие безопасность оборудования для детских игровых площадок. С целью устранения выявленных нарушений в адрес главы администрации Подмокринского сельского поселения было внесено представление.

ИА «Орелград»