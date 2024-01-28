Орловские промышленники снизили цены

Небольшое снижение цен на внутреннем рынке отметили статистики.

В Орловской области индекс цен производителей на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, в ноябре относительно октября 2023 года составил 99,7 процента, то есть произошло снижение на 0,3 процента. Такие данные приведены в отчете о социально-экономическом положении региона, подготовленном аналитиками Орелстата. Сообщается, что индекс цен на продукцию обрабатывающих производств в ноябре составил 99,7 процента, предприятий сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 99 процентов.

Не изменились цены в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. В данном случае индекс составляет 100 процентов, однако здесь надо учитывать то, что предприятия указанной сферы работают по регулируемым тарифам, поэтому индекс цен у них меняется не очень часто, порой, лишь раз в год. Что касается других отраслей, то в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельхозорганизациями, в Орловской области составил 100,4 процента, в том числе: в растениеводстве – 100,3 процента, в животноводстве – 100,5 процента.

«Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за ноябрь 2023 года равен 97,7 процента, в том числе: индекс цен производителей строительной продукции – 97,8 процента, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 97,3 процента, индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 100,4 процента, – говорится также в отчете Орелстата. – Индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в ноябре по отношению к октябрю 2023 года составил 102,6 процента, в том числе: на междугородные перевозки – 101 процента, на городские и пригородные перевозки – 105,1 процента».

ИА «Орелград»