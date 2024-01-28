Южный подъезд к Мценску разрешили реконструировать

Место будущих строительных работ превентивно обследовали археологи.

В Мценске археологи из Липецкой области по заказу генподрядчика провели превентивное обследование дороги общего пользования регионального значения «Южный подъезд к городу Мценск». Поясним, что там планируется реконструкция нескольких участков трассы. Целью археологических работ как раз и было изучение участков, которые затронет реконструкция. Специалисты должны были проверить, нет ли там скрытых под землей объектов археологического или культурного значения, неизвестных науке.

Обследование проводилось в январе 2024 года экспедицией СПОК «Елецкий стан». Ближайшими к этой дороге памятниками археологии являются городище (до участка обследования около 6,5 км) и курганный могильник (до участка обследования около 6 км). Сам участок обследования расположен на участках указанной дороги в поселке Нововолковский и деревне Подмокрое, на обоих берегах реки Мцыня. Был проведен полевой этап работ, который начался с визуального осмотра местности. Однако признаков объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п., археологи не нашли.

Затем они заложили пять разведывательных шурфов с фиксацией в системе глобального позиционирования с помощью портативного прибора GPS. Однако ни в одном из них археологического материала и следов культурного слоя не было выявлено. Шурфы были засыпаны, а отчет археологов затем прошел обязательную процедуру государственной историко-культурной экспертизы. Отчет и проект реконструкции были проверены на соответствие действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия.

«Для экспертизы были привлечены необходимые данные и источники, дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, – говорится в акте экспертизы. – Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим характеристикам».

В результате никаких противоречий закону выявлено не было, поэтому было выдано положительное заключение, то есть археологи против реконструкции Южного подъезда к городу Мценску не возражают. Однако, строительные работы должны быть немедленно остановлены в случае, если рабочие наткнутся на какие-то предметы, похожие на исторические.

ИА «Орелград»