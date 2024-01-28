Работу полиции Орла признали удовлетворительной

Итоги деятельности раскрыло Управление МВД России по городу Орлу.

Итоги оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Орлу за 2023 год в целом признаны удовлетворительными. Об этом говорится в годовом отчете ведомства. Из него следует, что принятые меры позволили сохранить контроль за состоянием правопорядка на обслуживаемой территории. Так, во взаимодействии с органами исполнительной власти и Управлением Росгвардии был обеспечен правопорядок при проведении 1720 массовых мероприятий, в том числе при проведении выборов губернатора Орловской области и Дня народного единства.

«Грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения мероприятий не допущено. Не допущено чрезвычайных происшествий в местах оздоровительного отдыха детей, – следует из отчета. – За анализируемый период времени на территории города Орла зарегистрировано 4202 преступления, принятыми мерами раскрыто 1681 преступление. На уровне 100 процентов сохраняется раскрываемость убийств, причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным ведомства, в прошлом году в Орле наметилась позитивная динамика раскрываемости краж, в том числе квартирных, и грабежей, снижения количества преступлений, совершенных в общественных местах, а также удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что определенный положительный результат был достигнут сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции. За год они выявили 61 преступление в экономической сфере, в том числе 15 – коррупционной направленности (14 из них были совершены в крупном и особо крупном размере)

Из статистики также следует, что в 2023 году в Орле на 8,5 процента сократилось количество поставленных на учет фактов поддельных денежных купюр. Кроме того, за анализируемый период времени было зарегистрировано 342 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудниками следственных подразделений города в целом было расследовано 698 эпизодов преступной деятельности, сотрудниками дознания – 557 эпизодов.

ИА «Орелград»