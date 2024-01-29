МУП «ТТП» проверят снова

Плановая проверка транспортного предприятия намечена на осень 2024 года.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил «План контрольных мероприятий администрации города Орла в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, предусмотренному статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2024 год». Такие проверки проводят специалисты контрольно-ревизионного отдела администрации областной столицы. Кстати, контроль за исполнением плана мэр оставил за собой. Уже в марте ревизорам предстоит оценить устранение недостатков, выявленных Контрольно-счетной палатой Орловской области в 2023 году при проведении проверок в МУП «Зеленстрой» и МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

А на октябрь 2024 года запланирована проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Она охватит период с начала 2022 года по истекший период 2024 года. Отметим, что это предприятие в последнее время проверялось уже не раз. Например, не так давно его работу по итогам 2021-2022 годов проверяла Контрольно-счетная палата города Орла, которая оценила потери МУПа в 11,573 миллиона рублей.

В частности, в своем отчете аудиторы тогда указали на приобретение неисправных транспортных средств, нуждавшихся в ремонте и неиспользуемых в хозяйственной деятельности (на сумму 2,226 миллиона рублей, судебные расходы в связи с несвоевременными расчетами за электроэнергию (1,041 миллиона рублей), пени за несвоевременную оплату потребленной электроэнергии (5,686 миллиона рублей), исполнительские сборы (2,062 миллиона рублей), приобретение у ГУП «Дорожная служба» и «Орелводоканала» дизельного топлива по завышенной цене (557,29 тысячи рублей) и др.

Кроме того, в рамках предыдущей проверки КСП выявила недостачу денежных средств в кассе предприятия в размере 63,406 миллиона рублей. Интересно, что выявлена тогда была и недостача 9 автобусов марки «ЛиАЗ» первоначальной стоимостью 72,672 миллиона рублей, безвозмездно полученных городом от ГУП «Мосгортранс». Недостачу объяснили «отсутствием документального подтверждения их фактического получения МУП «ТТП» и транспортировки в Орел, а также отсутствием регистрационного учета в органах ГИБДД УМВД России по Орловской области».

Назначенная на осень 2024 года проверка, вероятно, покажет, изменилась ли ситуация, навело ли транспортное предприятие порядок в своих делах. Возвращаясь к утвержденному мэром Парахиным плану, добавим, что в 2024 году ревизоры также проверят муниципальные детские сады №№ 8, 61, 90 и 97, среднюю общеобразовательную школу №12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина, школу № 35 имени А.Г. Перелыгина и Детскую художественную школу.

ИА «Орелград»