Поиском пропавших в обладминистрации дел займется спецкомиссия

Новый коллегиальный орган также будет проводить экспертизу ценности документов.

Администрация губернатора и правительства Орловской области, которую возглавляет Александр Шалимов, утвердила положение о собственной центральной экспертной комиссии. Решение принято в соответствии с приказом Федерального архивного агентства. Согласно приказу, ЦЭК создается для организации и проведения методической и практической работы по экспертизе ценности документов, образовавшихся в деятельности администрации, по отбору и подготовке к передаче на постоянное хранение ценных документов в архивный фонд Орловской области.

Комиссия станет постоянно действующим совещательным органом. Она наделена широким спектром функций. В частности, на ЦЭК возложена организация ежегодного отбора дел, образующихся в деятельности администрации губернатора, для их хранения или уничтожения. Комиссия будет рассматривать и принимать решения о согласовании: документов постоянного хранения, описей дел по личному составу (годовые разделы), описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения, номенклатуры дел администрации губернатора, актов о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению.

Она же наделена правом согласовывать акты о необнаружении архивных документов, пути розыска которых исчерпаны, а также акты о неисправимых повреждениях архивных документов. ЦЭК имеет право давать рекомендации в пределах своей компетенции структурным подразделениям администрации по вопросам разработки номенклатуры дел и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел.

Она вправе запрашивать у руководителей структурных подразделений администрации письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкционированного уничтожения документов, в том числе по личному составу. Комиссия может давать предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения документов. Ей позволено приглашать на свои заседания в качестве консультантов и экспертов сотрудников Государственного архива Орловской области.

ИА «Орелград»