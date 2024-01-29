На Орловщине задержали подозреваемого в тройном убийстве

Преступление произошло почти 25 лет назад.

Информацию сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого задержали оперативники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками подразделений из Орловской и Ростовской областей. Он проживал в посёлке Хотынец.

Как рассказали в пресс-центре МВД России, шокирующее преступление произошло в марте 1999-го года в Ростовской области в городе Волгодонске. Четверо мужчин расправились с местной жительницей и двумя её детьми (11-летней дочкой и 17-летним сыном). Затем они похитили из квартиры скудную «добычу» – всего 240 рублей наличных денег и золотое кольцо.

В итоге троих задержали по горячим следам. Они получили от 10,5 до 13 лет тюрьмы. Однако четвёртому подозреваемому удалось скрыться от правосудия на целую четверть века.

Сам задержанный пояснил, что после убийства жил в Цимлянском водохранилище на острове. Там он оборудовал землянку, ловил рыбу и раков для продажи. Спустя год такой жизни мужчина приобрёл паспорт на чужое имя, «постарев» на одиннадцать лет.

С поддельным документом он уехал в Подмосковье и устроился на работу сантехником. В 2012-м году гражданин заключил брак с орловчанкой и переехал в Хотынецкий район.

Полиции удалось найти подозреваемого, в том числе, благодаря свежей фотографии, сделанной оперативным путём. Эксперты сравнили изображения и пришли к выводу, что данный житель Хотынца и есть предполагаемый четвёртый участник давнего преступления.

После задержания полицейские доставили подозреваемого в Волгодонск и передали сотрудникам Следственного комитета.

ИА «Орелград»