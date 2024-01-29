В Орловской области переименовали восемь интернатов

Такое распоряжение утвердил губернатор.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. При этом основные направления деятельности учреждений останутся прежними.

Новые имена присвоены

Богдановскому дому-интернату для престарелых и инвалидов,

Болховскому дому-интернату для престарелых и инвалидов,

Успенскому дому-интернату для граждан пожилого возраста и инвалидов,

Добринскому психоневрологическому интернату,

Корсаковскому психоневрологическому интернату,

Тельченскому психоневрологическому интернату,

Урицкому психоневрологическому интернату

и Ивановскому специальному дому-интернату для престарелых и инвалидов.

Теперь они будут называться:

Дом социального обслуживания «Богдановский»

Дом социального обслуживания «Болховский»

Дом социального обслуживания «Успенский»

Дом социального обслуживания «Добринский»

Дом социального обслуживания «Корсаковский»

Дом социального обслуживания «Тельченский»

Дом социального обслуживания «Урицкий»

Ивановский специальный дом-интернат.

ИА «Орелград»