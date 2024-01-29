В Орловской области переименовали восемь интернатов

29.1.2024 | 15:45 Новости, Общество

Такое распоряжение утвердил губернатор.

Урицкий психоневрологический интернат. Фото: yandex.ru

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. При этом основные направления деятельности учреждений останутся прежними.

Новые имена присвоены

  • Богдановскому дому-интернату для престарелых и инвалидов,
  • Болховскому дому-интернату для престарелых и инвалидов,
  • Успенскому дому-интернату для граждан пожилого возраста и инвалидов,
  • Добринскому психоневрологическому интернату,
  • Корсаковскому психоневрологическому интернату,
  • Тельченскому психоневрологическому интернату,
  •  Урицкому психоневрологическому интернату
  • и Ивановскому специальному дому-интернату для престарелых и инвалидов.

Теперь они будут называться:

  • Дом социального обслуживания «Богдановский»
  • Дом социального обслуживания «Болховский»
  • Дом социального обслуживания «Успенский»
  • Дом социального обслуживания «Добринский»
  • Дом социального обслуживания «Корсаковский»
  • Дом социального обслуживания «Тельченский»
  • Дом социального обслуживания «Урицкий»
  • Ивановский специальный дом-интернат.

ИА «Орелград»


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