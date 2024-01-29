В Орловской области переименовали восемь интернатов

Такое распоряжение утвердил губернатор.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. При этом основные направления деятельности учреждений останутся прежними.
Новые имена присвоены
- Богдановскому дому-интернату для престарелых и инвалидов,
- Болховскому дому-интернату для престарелых и инвалидов,
- Успенскому дому-интернату для граждан пожилого возраста и инвалидов,
- Добринскому психоневрологическому интернату,
- Корсаковскому психоневрологическому интернату,
- Тельченскому психоневрологическому интернату,
- Урицкому психоневрологическому интернату
- и Ивановскому специальному дому-интернату для престарелых и инвалидов.
Теперь они будут называться:
- Дом социального обслуживания «Богдановский»
- Дом социального обслуживания «Болховский»
- Дом социального обслуживания «Успенский»
- Дом социального обслуживания «Добринский»
- Дом социального обслуживания «Корсаковский»
- Дом социального обслуживания «Тельченский»
- Дом социального обслуживания «Урицкий»
- Ивановский специальный дом-интернат.
ИА «Орелград»