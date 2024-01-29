В Орле рассмотрели дело о несовершеннолетнем наркопреступлении

29.1.2024 | 14:25 Закон и порядок, Новости

На момент совершения виновному не исполнилось 18 лет.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Новость сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области. Как установил суд, в январе 2023-го года двое орловцев получили в своё распоряжение некое наркотическое средство – в крупном размере. При этом они использовали интернет.

Орловцы расфасовали оптовую партию наркотика по порциям для дальнейшей розничной продажи. Они планировали сбывать незаконный товар через тайники-закладки.

На момент совершения преступления один из фигурантов являлся несовершеннолетним. 10 января в Заводском районе Орла он попытался сбыть дозу, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В итоге обоих признали виновными в незаконном сбыте наркотических средств, а также в покушении на него. Однако приговоры оказались разными. Более младший осуждённый отправится в колонию общего режима на пять лет. Старший подельник – уже в колонию строгого режима и на 12 лет и 6 месяцев.

ИА «Орелград»


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