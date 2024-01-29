Орловщина стала лидером страны по неиспользованию интернета

29.1.2024 | 12:17 Новости, Общество

Доступа ко всемирной сети нет у 21,8% жителей региона.

Фото: ИА «Орелград»

Этот показатель оказался наивысшим для всей России, пишет «Коммерсант». Соответствующее исследование проводили в связи со Всемирным днём без интернета, который отмечается в последнее воскресенье января.

Смысл этой даты – напомнить человечеству о необходимости жить не только виртуальной, но и реальной жизнью. Однако оказалось, что в нашей области ситуация противоположная – примерно каждый пятый житель не только не страдает от интернет-зависимости, но и вообще лишён доступа ко всемирной сети.

Впрочем, абсолютное большинство таких орловцев (87,7%) заявили, что сами не испытывают нужды или желания выходить в интернет. 23,8% объяснили это отсутствием необходимых навыков, и лишь 10,8% сослались на слишком высокие для них сопутствующие затраты.

Также в пятёрке «наименее виртуальных» регионов оказались Новгородская и Псковская области, Чувашия и Кировская область. Исследование основывается на данных Росстата за 2022-й год.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования