Орловцы смогут избрать президента по месту нахождения

Жителям региона предложили использовать механизм «Мобильный избиратель».

Жителям Орловской области посоветовали использовать механизм «Мобильный избиратель». Как пояснили в региональной избирательной комиссии, он дает возможность проголосовать на выборах президента Российской Федерации, если место нахождения избирателя в день голосования не совпадает с местом его регистрации. «Если избиратель в эти дни голосования не будет находиться по месту своей регистрации, проголосовать он сможет по месту своего нахождения, подав предварительно заявление о смене участка для голосования», – уточнили в облизбиркоме.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно по 11 марта 2024 года: через портал «Госуслуги»; в территориальную избирательную комиссию (ТИК); через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С 6 по 11 марта 2024 года подать заявление можно будет в участковую избирательную комиссию (УИК). Адреса ТИК и УИК не сложно найти на сайте Избирательной комиссии Орловской области.

График приема заявлений в ТИК и УИК: в рабочие дни (понедельник – пятница) – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье)– с 10.00 до 14.00 часов. Полностью ознакомиться с порядком подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения можно на центральной избирательной комиссии РФ.

Напомним, выборы президента состоятся 15, 16 и 17 марта 2024 года. К слову, облизбирком также определил на территории Орловской области избирательный участок для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. На выборах президента такие люди смогут проголосовать на избирательном участке № 17, расположенном в Орле на Привокзальной площади, дом 8.

ИА «Орелград»