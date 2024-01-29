В Орле усилят меры безопасности на предстоящие праздники

Охрана общественного порядка будет усилена 23 февраля и 8 марта.

Постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации издал мэр Юрий Парахин. Документ принят в целях недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период проведения праздничных мероприятий 23 февраля (День защитника Отечества) и 8 марта (Международный женский день). Руководство города перейдет на особый режим работы с 17:00 22 февраля до 09:00 26 февраля, а затем с 17:00 7 марта до 9:00 11 марта.

Аналогичный режим работу власти города предложили ввести на тот же период времени руководителям всех предприятий, организаций и учреждений областной столицы независимо от форм собственности. Постановление мэра предлагает им организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава, причем графики дежурств, с указанием телефонов ответственных, до 20 февраля будут принимать в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

Юрий Парахин также распорядился проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности. Управлению МВД России по городу Орлу рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, управлению по безопасности администрации города Орла – уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» – организовать дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы в случае угрозы или возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, мэр распорядился в срок до 20 февраля с привлечением средств массовой информации организовать комплекс мероприятий по информированию населения города Орла о мерах личной безопасности при нахождении в местах массового пребывания людей, порядке действий в случае обнаружения бесхозяйных предметов, выявления подозрительных лиц и возникновения чрезвычайной ситуации. Добавим, что информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки будет собирать МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

ИА «Орелград»