Орловских селян обеспечат комфортным жильем

Правительство отредактировало программу развития сельских территорий.

Правительство Орловской области внесло изменения в паспорт государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, общий объем финансирования увеличен с 3,127 миллиарда рублей до 3,329 миллиарда рублей. Но часть этих средств уже потрачена, так как программа взяла старт еще в 2020 году. Тем не менее, на 2024 год финансирование запланировано в размере 505,22 миллиона рублей, на 2025 год – в размере 123,27 миллиона рублей.

В состав программы входит несколько подпрограмм. И вот тут стоит отметить, что в новой редакции документа финансирование подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» сокращено с 98,15 до 95,26 миллиона рублей. В то же время финансирование подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» увеличено с 3,027 до 3,232 миллиарда рублей.

Дело в том, что основная цель программы заключается в стимулировании жилищного строительства на селе. И ключевой задачей власти здесь видят не возведение домов за казенный счет, а создание необходимой инфраструктуры, дорог и инженерных сетей, которая позволит не только удержать молодежь в сельской местности, но и, возможно, мотивирует каких-то горожан на переезд. В частности, поставлена цель сохранить долю сельского населения в общей численности населения Орловской области на уровне не менее 33 процентов в 2025 году.

Кроме того, планируется достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 95 процентов в 2025 году, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов все в том же 2025 году. Улучшать жилищные условия сельского населения региона планируется «на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования». Кроме того, власти нацелены на повышение уровня занятости сельского населения и обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

ИА «Орелград»