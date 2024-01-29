В Орловском округе отремонтировали дорогу

Она соединяет трассу «Орёл – Знаменское» и деревню Маслово.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, объект отремонтировали досрочно. Дорогу должны были привести в порядок в наступившем году.

Однако удалось сделать это к 29 декабря 2023 года. Досрочное выполнение работ обеспечили как усилия подрядчика, так и дополнительные и оперативные вливания из бюджета.

Известно, что длина дороги составляет 3 километра 900 метров. В рамках ремонта сотрудники компании-подрядчика укрепили её обочины щебнем, обустроили новое асфальтобетонное покрытие, привели в порядок бордюры, а также восстановили автопавильон.

«В результате достигнута повышенная безопасность и комфортность для автомобилистов, а также улучшена проходимость данного участка дороги», – считают в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»