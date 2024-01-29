Выставки в честь Чкалова и учёных организовали в Орле

Сразу две интересные выставки открылись в «Бунинке».

Орловская областная библиотека имени Бунина организовала проведение сразу двух выставок, которые будут интересны широкому кругу читателей. Первая из них организована в отделе производственной литературы. Она продлится по 15 февраля, выставка называется «Чкалов Валерий Павлович – 120 лет со дня рождения». Проводится она в рамках цикла «Покорители неба: знаменитые юбиляры». Имя Валерия Чкалова хорошо известно практически каждому жителю нашей станы, этот легендарный летчик навечно вошел в историю советской и мировой авиации, установив множество рекордов.

«Валерий Чкалов испытывал самолеты и многим из них дал путевку в долгую жизнь, – говорят в «Бунинке». – Он внес много нового в тактику воздушного боя, его маневры использовались нашими летчиками на фронтах Великой Отечественной войны. Чкалов первым совершил беспосадочные перелеты через Ледовитый океан на Дальний Восток и в Северную Америку. Он – герой на все времена, яркий пример, когда простой парень, мечтавший о небе, становится настоящим асом. Данная книжная выставка адресована широкому кругу читателей, изучающих историю отечественной авиации».

Вторая выставка под названием «Гордость Российской науки: 300 лет РАН» также проводится по 15 февраля 2024 года в отделе производственной литературы. В «Бунинке» напомнили о том, что 8 февраля 1724 года Сенат издал Указ об учреждении Академии. Этот день вошел в историю отечественной науки как день основания старейшего научного учреждения нашей страны. На выставке представлены издания о Российской академии наук, истории развития науки и выдающихся ученых-академиков, внесших значительный вклад в развитие отечественной и мировой науки. Выставка также адресована широкому кругу читателей.

«За три столетия своего существования Академия прошла большой и славный путь, – говорят в областной библиотеке. – Развитие научной мысли неразрывно связано с ее творцами – научными деятелями. Целая плеяда выдающихся ученых входила в состав академии во все времена ее существования. Среди академиков есть лауреаты Нобелевской премии. Впервые премия была вручена русскому физиологу Ивану Павлову. Обладателями Нобелевских премий в разных областях становились российские и советские ученые, среди которых имена Ильи Мечникова, Льва Ландау, Петра Капицы, Жореса Алферова и других».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»