В Орле «Туберкулезная больница» получила новое оборудование

Новый аппарат позволит проводить флюорографический скрининг большого количества людей.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, в филиал «Туберкулезная больница» ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России был закуплен работе аппарат флюорографический цифровой «Флюоро-ПроГраф-РП». Кстати, он уже введен в эксплуатацию и используется. Это оборудование позволит проводить флюорографический скрининг грудной клетки большого количества людей в течение короткого времени.

«Также было приобретено медицинское оборудование – фиброскоп «Пентакс», который используется для диагностики и лечения атипичных болей в животе, кровотечений, рака, хронической изжоги, полипов, гастритов, язв или грыж пищеводного отверстия диафрагмы, а также для взятия биопсии и проведения других эндоскопических процедур», – добавили в пресс-службе регионального Управления ФСИН.

К слову, ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России – это краткое название Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть №57 Федеральной службы исполнения наказаний». Оно расположено в Орле на улице Красноармейской. Учреждение действует на основании устава, имеет лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность, обслуживает шесть учреждений исполнения наказаний.

На базе филиала «Туберкулезная больница» развернуто туберкулезное легочное отделение, ее коечный фонд составляет 80 коек. Деятельность филиалов медицинских частей и туберкулезной больницы, планирование работы ведется в соответствии с совместным приказом Минздрава и Минюста РФ «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу».

ИА «Орелград»