В Орле приставы окажут бесплатную юрпомощь участникам СВО

Также на консультации ждут членов их семей.

Об этом сообщили в Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов по региону.

Приём граждан состоится в эту среду, 31 января, с 15 до 17 часов. Орловцы, входящие в данные категории населения, смогут получить бесплатную консультацию по вопросам, связанным с обеспечением их законных прав, входящих в компетенцию ФССП.

Жителей области будут ждать в орловском филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Адрес учреждения – Орёл, улица Степана Разина, 3.

«Приём участников специальной военной операции и членов их семей на базе фонда судебными приставами осуществляется ежемесячно», – уточнили в пресс-службе.

ИА «Орелград»