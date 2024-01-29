В Орле приставы окажут бесплатную юрпомощь участникам СВО

29.1.2024 | 14:13 Закон и порядок, Новости, СВО

Также на консультации ждут членов их семей.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Об этом сообщили в Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов по региону.

Приём граждан состоится в эту среду, 31 января, с 15 до 17 часов. Орловцы, входящие в данные категории населения, смогут получить бесплатную консультацию по вопросам, связанным с обеспечением их законных прав, входящих в компетенцию ФССП.

Жителей области будут ждать в орловском филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Адрес учреждения – Орёл, улица Степана Разина, 3.

«Приём участников специальной военной операции и членов их семей на базе фонда судебными приставами осуществляется ежемесячно», – уточнили в пресс-службе.

ИА «Орелград»


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