На Орловщине на сохранение памяти о воинах выделят 24 миллиона

29.1.2024 | 17:19 История, Новости, Общество

Средства получат девять муниципалитетов.

Фото: www.adm-trosna.ru

Их направят на благоустройство воинских захоронений, а также на установку мемориальных знаков. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

Тема обсуждалась на сегодняшнем аппаратном совещании. Напомним, что в следующем году исполняется 80 лет Победе в Великой Отечественной войне, а также 470 лет Судбищенской битве.

«К этим юбилейным датам предусмотрены мероприятия по увековечению памяти защитников Отечества. На Орловщине традиционно особое внимание уделяется реконструкции и благоустройству братских могил и памятных знаков воинам-освободителям», – высказался Андрей Клычков.

Всего на данные цели выделят 24 миллиона 400 тысяч рублей – в основном, это федеральные средства. Помощь получат Ливны и Мценск, а также Верховский, Дмитровский, Корсаковский, Кромской, Ливенский, Новосильский и Троснянский районы.

ИА «Орелград»


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