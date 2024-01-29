Под Орлом задержан подозреваемый в ограблении магазина

Инцидент произошёл в Верховье.

Предполагаемого грабителя задержали в течении суток. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

По текущей версии, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в магазин и попросил выдать ему товары в долг. В этот момент в помещении находились двое женщин – работниц торговой точки.

Они отказали орловцу в просьбе. После этого мужчина вынул перочинный ножик и потребовал исполнить его пожелания. Орловчанки, испугавшись угрозы, выдали ему необходимое. После этого нападавший покинул магазин.

Известно, что предполагаемому преступнику 42 года. Полиция, получив нужные данные, оперативно разыскали и задержали его. В отношении орловца возбудили уголовное дело по статье «разбой».

На данный момент он остаётся под стражей. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Хотынце задержали подозреваемого в тройном убийстве, который скрывался от полиции около 25 лет.

ИА «Орелград»