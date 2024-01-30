Для орловских льготников создадут специальный портал

Об этом заявил губернатор.

Андрей Клычков поделился новостью во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

«По региональным льготам. Дал поручение – создать отдельный информационный ресурс. Чтобы каждый льготник имел возможность через него как подать заявку, так и получить информацию. Чтобы это не было в таком режиме – через меня постоянно», – рассказал губернатор.

Сейчас получить данные о региональных льготах для различных категорий населения можно, например, на сайте областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Здесь же имеется возможность задать вопрос специалисту.

Правда, значительная часть ответов на такие вопросы сводится просто к переадресации. Орловцев перенаправляют в Социальный фонд России или другие департаменты областного правительства.

Напомним, что портал «Обращаем внимание», который Клычков позиционировал как «стресс для чиновников», в течении нескольких лет потерял свою значимость и популярность.

ИА «Орелград»