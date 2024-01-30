В Орле начали разбирать главную ёлку

Ранее её установили на площади Ленина.

Сейчас здесь идёт демонтаж новогоднего символа. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Также сотрудники профильных организаций разбирают световые конструкции, установленные на площади и на улице Ленина. В других местах и районах города пройдут аналогичные работы.

Напомним, в этом году областную столицу подготовили к празднику, в том числе, с помощью новых украшений. Их закупили по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

В частности, световые консоли на центральных улицах города установило ООО «Группа компаний «Мегаполис»». Стоимость соответствующего контракта составила 8,1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»