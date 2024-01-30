В Орле поликлинике №3 передали автомаммограф

30.1.2024 | 13:25 Медицина, Новости

Аппарат уже запустили в работу.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Новый передвижной цифровой маммограф планируется использовать, в том числе, для проведения выездной диспансеризации в организациях и на предприятиях областного центра. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Маммография является обязательной частью диспансеризации. Специалисты рекомендуют женщинам проходить это исследование один раз в два года (после наступления сорокалетнего возраста).

Средства на закупку мобильного комплекса поступили из резервного фонда федерального правительства. Минпромторг закупил для регионов России спецавтомобилей для проведения флюорографии и маммографии. Орловской области достались два из них.

Мобильный кабинет обладает хорошей тепло- и шумоизоляцией. Благодаря этому при любых температурах врачи и пациенты могут приступать к исследованиям не позднее чем через полчаса после запуска комплекса.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования