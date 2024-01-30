В Орле поликлинике №3 передали автомаммограф

Аппарат уже запустили в работу.

Новый передвижной цифровой маммограф планируется использовать, в том числе, для проведения выездной диспансеризации в организациях и на предприятиях областного центра. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Маммография является обязательной частью диспансеризации. Специалисты рекомендуют женщинам проходить это исследование один раз в два года (после наступления сорокалетнего возраста).

Средства на закупку мобильного комплекса поступили из резервного фонда федерального правительства. Минпромторг закупил для регионов России спецавтомобилей для проведения флюорографии и маммографии. Орловской области достались два из них.

Мобильный кабинет обладает хорошей тепло- и шумоизоляцией. Благодаря этому при любых температурах врачи и пациенты могут приступать к исследованиям не позднее чем через полчаса после запуска комплекса.

ИА «Орелград»