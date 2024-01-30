Инвестиции в развитие Орла превысят 15 миллиардов рублей

Подавляющая часть финансовых средств поступит из федерального бюджета.

Администрация города Орла утвердила «Адресную инвестиционную программу на 2024-2028 годы» (сокращенно – АИП). Ее главным куратором будет городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. В реализации программы примут участие МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Они в качестве заказчиков будут заключать контракты с подрядчиками на выполнение работ по развитию дорожно-транспортной, коммунальной и образовательной инфраструктуры.

Основная цель программы – создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели, а именно повышения качества жизни населения города Орла. Общий объем финансирования прогнозируется в сумме 15,768 миллиарда рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 12,186 миллиарда рублей, за счет средств бюджета Орловской области – 2,946 миллиарда рублей, за счет средств бюджета города Орла – 424,694 миллиона рублей.

Уже в 2024 году объем финансирования должен составить 2,134 миллиарда рублей, из которых почти 1,5 миллиарда должны поступить из федерального бюджета. Наибольший объем средств будет направлен на строительство и проектирование объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство объектов коммунальной инфраструктуры, а также на возведение объектов образования и культуры, в том числе на строительство новых школ и детских садов.

«Недостаточный уровень обеспеченности территорий города Орла объектами социальной, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры и неравномерность их размещения – главная проблема социально-экономической дифференциации развития территорий, – говорится в паспорте программы. – Выравнивание существующего уровня различий в обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры – задача, на решение которой непосредственно направлена АИП».

ИА «Орелград»