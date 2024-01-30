Клычков утвердил правила ликвидации учреждений культуры

В регионе будут предварительно оценивать последствия реорганизации учреждений.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок проведения оценки последствий решения о реорганизации или ликвидации организации культуры». Новые правила касаются учреждений, находящихся в ведении Орловской области, а также муниципальных организаций. Согласно документу, проведение оценки последствий решения о реорганизации или ликвидации организации культуры осуществляется специально созданной для этого комиссией. Оценка необходима для обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека и гражданина в сфере культуры.

Оценивать члены комиссии будут предложения о реорганизации или ликвидации конкретных организаций культуры. Предложение должно содержать письменное обоснование, в том числе сведения о деятельности организации культуры. Так, автор предложения обязан приложить справки о штатной и среднесписочной численности работников, о составе имущественного комплекса, о задолженности организации культуры перед физическими и юридическими лицами, об объеме финансового обеспечения в виде субсидий из средств бюджета и доходов от приносящей доход деятельности и т.д.

Также на суд комиссии должен быть представлен план мероприятий по реорганизации и проект концепции развития организации-правопреемника после завершения процесса реорганизации. Соответственно, потребуется и план мероприятий по ликвидации организации культуры при рассмотрении такого вопроса. Кстати, предложение об этом должен подписать руководитель самой организации. Далее оно направляется в областную или местную администрацию, где чиновники его должны рассмотреть и передать в комиссию.

Последняя создается в количестве 7 человек. На заседаниях комиссии вправе участвовать представители реорганизуемых или ликвидируемых организаций культуры, а также иные лица. Оценка осуществляется в соответствии с установленными губернатором критериями: сохранение на территории муниципального образования условий для продолжения оказания услуг, предоставляемых ликвидируемой организацией; обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только организацией культуры, предлагаемой к ликвидации; минимизация возможных социальных рисков в отношении работников реорганизуемой или ликвидируемой организации.

Члены комиссии должны учитывать социально-экономические последствия и финансовую обоснованность мероприятий по реорганизации или ликвидации организации культуры, качество ее деятельности и уровень материально-технического и кадрового обеспечения, соблюдение прав и гарантий ее работников. Комиссия имеет право запрашивать необходимые материалы у органов власти. Решение принимается простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Оно считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии. По результатам оценки выдается положительное или отрицательное заключение.

ИА «Орелград»