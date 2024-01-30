На выборах президента в Орле применят «умные урны»

Облизбирком утвердил места использования автоматизированных комплексов подсчета голосов.

Избирательная комиссия Орловской области издала постановление о перечне избирательных участков, на которых будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при голосовании на выборах президента Российской Федерации. Напомним, они назначены на 17 марта 2024 года, но голосование также пройдет 15 и 16 марта. Комплексы КОИБ в простонародье называют «умными урнами». В Орловской области они применялись на выборах уже неоднократно.

Согласно постановлению облизбиркома, на выборах президента КОИБы будут использоваться на 66 избирательных участках, расположенных в городах Орел, Ливны и Мценск. Потенциально воспользоваться «умными урнами» для голосования смогут 138 486 орловских избирателей. Информационному управлению облизбиркома и соответствующим территориальным и участковым избирательным комиссиям уже поручено организовать работу по использованию комплексов обработки избирательных бюллетеней в соответствии с инструкцией, впервые использованной на выборах 2017 года.

Кроме того, в Избирательной комиссии Орловской области создана группа контроля за использованием Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» при проведении выборов президента. В нее включены: Екатерина Гетманцева, секретарь Избирательной комиссии Орловской области, и члены облизбиркома с правом решающего голоса – Ирина Сафонова, Альбина Сотникова и Наталья Щекотихина. Также на своем заседании облизбирком согласовал перечень избирательных участков и адресов проведения голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Для них будет предусмотрена дополнительная форма голосования 15 и 16 марта 2024 года.

ИА «Орелград»