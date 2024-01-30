Молодой орловец погиб в ДТП

Авария произошла в Орловском муниципальном округе.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, всё случилось накануне в 20 часов 40 минут.

19-илетний водитель ехал на «Ладе» (ВАЗ 21102) по трассе «Орёл-Гать-Лавров-Редькино». На пассажирском сидении находился 22-летний парень.

Машина двигалась со стороны Лаврово в сторону Редькино. В районе 19-го километра трассы водитель съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате столкновения пассажир погиб. Это произошло ещё до приезда «Скорой помощи».

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. Это – единственное, где погибли или пострадали люди.

ИА «Орелград»