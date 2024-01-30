Молодой орловец погиб в ДТП

30.1.2024 | 10:24 Новости, Происшествия

Авария произошла в Орловском муниципальном округе.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, всё случилось накануне в 20 часов 40 минут.

19-илетний водитель ехал на «Ладе» (ВАЗ 21102) по трассе «Орёл-Гать-Лавров-Редькино». На пассажирском сидении находился 22-летний парень.

Машина двигалась со стороны Лаврово в сторону Редькино. В районе 19-го километра трассы водитель съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате столкновения пассажир погиб. Это произошло ещё до приезда «Скорой помощи».

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. Это – единственное, где погибли или пострадали люди.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования