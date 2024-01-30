В Орле презентовали проекты скверов Гуртьева и Бунина

В этом году их должны благоустроить.

Напомним, в 2023-м эти общественные территории стали лидерами открытого голосования и получили право на первоочередное благоустройство (в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»).

Как сообщает администрация Орла, презентация проектов состоялась на заседании общественной комиссии. О планируемых работах рассказала заместитель генерального директора ООО «ТСК Альянс» Ольга Воронина.

По словам архитекторов, при проектировании благоустройства сквера имени Гуртьева принимались во внимание как исторические особенности, так и реалии нашего времени. Так, здесь планируется воссоздать планировку дорожек и тропинок, зафиксированную на архивных фотографиях. В то же время в сквере собираются сделать современную подсветку – памятника Гуртьеву, а также деревьев центральной аллеи.

По обе стороны сквера появятся велодорожки и велопарковки. Также вдоль улицы Гуртьева обустроят автомобильную парковку площадью 1000 квадратных метров. Предполагается, что она будет предназначена и для посетителей сквера Бунина.

Вдоль тропинок установят фонари, скамейки и урны, выполненные в едином стиле. Шесть клумб, расположенных на центральной аллее, заменят на одну – большего размера и круглой формы. Также обновят гранитные плиты, уложенные у основания памятника.

В сквере имени Бунина установят такие же фонари и лавочки, как и в соседнем. Также здесь планируется отремонтировать лестницу, проходящую по центральной аллее, а также по диагонали от здания библиотеки. Эту инициативу уже одобрили в обществе охраны памятников.

Ожидается, что благоустройство сквера Гуртьева обойдётся в 71 миллион рублей, благоустройство сквера Бунина – в 32 миллиона рублей.

ИА «Орелград»